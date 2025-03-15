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Жители недовольны: в Казани построят 5 мусороперерабатывающих комплекса

В Казани планируют строительство пяти крупных м...

Фотограф: Magda Ehlers: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2547565/

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В Казани планируют строительство пяти крупных мусороперерабатывающих комплексов, однако местные жители выражают беспокойство по поводу этого проекта.

Тема строительства объектов для переработки и захоронения отходов стала актуальной в разных регионах страны. В некоторых местах, например, в Липецкой области, жители опасаются экологического ущерба от таких комплексов, а в Татарстане ситуация схожа. В январе 2025 года открыли вторую карту полигона «Восточный», но этого хватит только на два с половиной года. Как заявил Евгений Чекашов, гендиректор регионального оператора по обращению с отходами, уже вскоре понадобятся новые мощности.

Мэр Казани Ильсур Метшин подтвердил, что в республике планируется строительство мусоросжигательного завода в поселке Осиново, а также нескольких комплексов по переработке отходов. Эти объекты должны компенсировать закрытие мусорных полигонов в 15 районах, из-за чего мусор из других территорий стал поступать в Казань.

Некоторые местные жители, например, из Пестречинского района, выразили протест против строительства мусорных объектов рядом с их домами. Они переживают за возможные экологические последствия, такие как загрязнение родников и ухудшение качества жизни. Площадь одного из запланированных полигонов в Пестречинском районе составит 138 гектаров, и его вместимость будет 12,5 млн тонн.

Региональные власти заверяют, что новые комплексы будут оснащены современными системами очистки и контроля. Однако, несмотря на это, экологические активисты предупреждают, что использование таких объектов может привести к выбросам токсичных веществ, а также негативно повлиять на сельское хозяйство.

Экологи и политологи отмечают, что хотя строительство мусороперерабатывающих заводов — шаг в сторону улучшения экологической ситуации, важно обеспечить прозрачность всех этапов реализации проектов. Влияние на местные сообщества и возможные проблемы с выбросами требуют внимательного контроля.

В ответ на вызовы власти обещают внедрение цифровых технологий для мониторинга всех этапов переработки отходов и обеспечения прозрачности в этой сфере.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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