Вычислены «шпионские» чат-боты, собирающие информацию о пользователях

Аналитики компании Surfshark изучили, какие популярные ИИ-модели собирают больше всего информации о пользователях. Ожидалось, что лидерами окажутся китайские чат-боты, однако результаты оказались неожиданными — в топе оказались исключительно американские разработки.

Самый «любопытный» чат-бот — Google Gemini. Он обрабатывает 22 из 35 возможных типов данных, включая геолокацию, список контактов, историю поиска в браузере и личные файлы на устройстве.

Рейтинг чат-ботов по объему собираемых данных:

1. Gemini (США)

2. Poe (США)

3. Claude (США)

4. Copilot (США)



5. DeepSeek (Китай)6. ChatGPT (США)7. Perplexity (США)8. Grok (США)9. Pi (США)10. Jasper (США)

Китайский DeepSeek, вопреки ожиданиям, оказался лишь на пятом месте и собирает 11 из 35 типов данных. В основном это контактная информация, диагностические сведения и пользовательский контент. ChatGPT, разработанный в США, собирает чуть больше, но в основном это технические и диагностические данные.

Исследование показало, что американские чат-боты гораздо активнее собирают информацию о пользователях, чем их китайские конкуренты.