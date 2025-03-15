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К 2030 году выращивать зубы станет возможным

В Японии ученые продолжают клинические испытани...

Фотограф: Daniel Frank: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/287227/

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В Японии ученые продолжают клинические испытания препарата, который может стимулировать рост новых зубов у людей. Исследования, начавшиеся в сентябре 2024 года, направлены на решение проблемы адентии, от которой страдают миллионы людей по всему миру.

Зубы, в отличие от костей, не обладают способностью к регенерации, несмотря на то, что они являются самым твердым материалом в человеческом теле благодаря эмали. Ученые из Киотского университета и больницы Китано в Осаке исследуют моноклональное антитело, которое блокирует ген USAG-1, подавляющий рост зубов.

В клинических испытаниях участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у каждого из которых отсутствует хотя бы один зуб. Препарат вводится внутривенно для проверки его безопасности и эффективности. Предыдущие исследования на животных, включая хорьков, не выявили побочных эффектов.

Если испытания окажутся успешными, лечение планируют использовать для детей в возрасте от 2 до 7 лет, у которых отсутствует минимум четыре зуба. Ожидается, что к 2030 году препарат станет доступен для широкого применения.

Руководитель исследования, Кацу Такахаси, подчеркнул, что многие люди с нетерпением ждут возможности восстановить утраченные зубы. Пока исследования ориентированы на пациентов с врожденным отсутствием зубов, ученые надеются, что в будущем лечение будет доступно для всех, кто потерял зубы.

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