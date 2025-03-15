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В Казани активно обсуждают сельскохозяйственную ярмарку

В столице Татарстана стартовали традиционные ве...

фото: inkazan.ru

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В столице Татарстана стартовали традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Они продлятся с 15 марта по 27 апреля и охватят 12 торговых площадок. По словам председателя потребительского рынка исполкома Казани Руслана Фазылянова, здесь можно купить фермерские продукты по «социально-ориентированным ценам».

Дефицит овощей и мяса

Журналисты посетили ярмарку у магазина «Бахетле» на Ленинградской улице и отметили, что не все обещанные товары были в наличии. К середине утра у ряда продавцов уже закончился товар. В ассортименте преобладали молочные продукты, колбасы, рыба и сладости, но практически не было овощей и курицы.

Одна из посетительниц поделилась, что пришла за свежими овощами, но их не нашла. Она отметила, что магазинные её не устраивают, но понимает, что зимой выращивать овощи сложнее.

Насколько дешевле?

Цены на ярмарке оказались не всегда ниже, чем в магазинах. Например, десяток яиц предлагали за 135 рублей, тогда как в соседнем супермаркете от того же производителя — за 120 рублей. Яблоки стоили от 125 рублей за килограмм, хотя в магазине можно найти за 90 рублей.

При этом свинина на ярмарке продавалась по 300 рублей за килограмм, а говядина — по 500-550 рублей, что иногда дешевле, чем в супермаркетах. По словам покупателей, качество рыночного мяса выше. Разливное молоко здесь можно купить за 50 рублей за литр, что выгоднее магазинных аналогов.

Прибыль продавцов

Аграрии остаются в плюсе: весной 2024 года они продали товаров на 445 миллионов рублей, а осенью выручка превысила 1 миллиард рублей. В Казани на сельхозярмарках осенью реализовали продукцию на сумму более 500 миллионов рублей.

Несмотря на спорные цены, ярмарки продолжают пользоваться популярностью, особенно среди покупателей старшего возраста, которые доверяют качеству фермерской продукции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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