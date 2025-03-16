50% американцев недовольны политикой Трампа
Согласно опросу телеканала NBC, более 50% американцев выразили недовольство внешней и экономической политикой Дональда Трампа.
Основные результаты исследования:
- 53% респондентов не одобряют внешнеполитический курс президента, поддерживают его 45%.
- 54% опрошенных негативно оценивают экономическую политику, положительно – 44%.
- 55% американцев считают, что Трамп не справляется с борьбой против инфляции.
- В целом 51% граждан не поддерживают его работу, в то время как 47% одобряют.
Опрос проводился с 7 по 11 марта среди 1000 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.
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