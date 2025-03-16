Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность за выгул собак без присмотра
Сенатор Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, предложил ужесточить наказание за выгул собак без присмотра, вплоть до уголовной ответственности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его мнению, такие меры необходимы для защиты жизни людей. Сейчас владельцы обязаны обеспечивать безопасность окружающих, но за нарушение правил предусмотрены только штрафы:
- до 3 тыс. рублей для граждан,
- до 15 тыс. рублей для должностных лиц,
- до 30 тыс. рублей для юридических лиц.
Клишас считает, что этого недостаточно, и наказывает должен быть более строгим
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