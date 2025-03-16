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Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность за выгул собак без присмотра

Сенатор Андрей Клишас, глава комитета Совета Фе...

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Сенатор Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, предложил ужесточить наказание за выгул собак без присмотра, вплоть до уголовной ответственности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его мнению, такие меры необходимы для защиты жизни людей. Сейчас владельцы обязаны обеспечивать безопасность окружающих, но за нарушение правил предусмотрены только штрафы:

  • до 3 тыс. рублей для граждан,
  • до 15 тыс. рублей для должностных лиц,
  • до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

Клишас считает, что этого недостаточно, и наказывает должен быть более строгим

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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