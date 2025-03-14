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Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Эксперты рассказали, когда в Казани начнутся паводки
Весна 2025 года принесла неожиданные последстви...

мэрия Казани

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Весна 2025 года принесла неожиданные последствия: в Татарстане побиты температурные рекорды, реки вскрываются на 20 дней раньше обычного, а на дорогах закрывают мосты. Насколько серьёзна ситуация и к чему готовиться жителям? Разберёмся в материале PROKAZAN.

Температурные рекорды и климатические изменения

По данным Гидрометцентра Татарстана, март 2025 года стал одним из самых тёплых за последние десятилетия. Температурный фон в республике превышает многолетние значения на 4–6 градусов. В Казани уже зафиксированы новые рекорды тепла: 9 марта воздух прогрелся до +7°C, а в конце недели ожидается до +13°C на западе региона.

«Первая декада марта оказалась теплее климатической нормы почти на 5 градусов. Средняя температура этих 10 дней была минус 1,3 градуса, а в норме должна составлять минус 6 градусов», – отмечает доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, в последние десятилетия скорость роста температуры весенних месяцев достигла 0,7 градуса за 10 лет, что приводит к всё более раннему таянию снега и вскрытию водоёмов.

Автор фото: Мэрия Казани

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, весна продолжит проявлять себя аномальными температурами, а март может стать десятым подряд месяцем с превышением климатической нормы.

«Если этот прогноз оправдается, он станет десятым подряд месяцем с аномалией тепла», – добавил Аухадеев.

Паводки и подтопления

Быстрое таяние снега привело к подъёму уровня воды в реках. Уже подтоплены 30 приусадебных участков в селе Бурундуки Кайбицкого района, а также три участка дорог в Екатериновке, Куюках и Зимней Горке. Вода переливается через пять мостов в Буинском, Нурлатском, Новошешминском и Азнакаевском районах. Однако угрозы для населённых пунктов пока нет, а транспортное сообщение сохраняется.

Автор фото: Мэрия Казани

«Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по существующей сети автомобильных дорог общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения», – заявили в Миндортрансе Татарстана. Несмотря на это, резкое потепление в сочетании с осадками создаёт угрозу для новых подтоплений в ближайшие недели.

С 14 марта движение перекрыто на мосту трассы Вольный Стан — Кият — Яшевка и частично ограничено на трассе Казань — Ульяновск — Черки Кильдуразы. Как поясняют в МЧС, подобные меры принимаются ежегодно, но в этом году паводки пришли раньше, чем обычно.

Опасность тонкого льда и трагические происшествия

С приходом тепла лед на водоёмах стал разрушаться.

«Западные воздушные потоки приносят тепло уже несколько дней, что приводит к интенсивному таянию льда», – сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

Особенно опасны участки под мостами и места впадения малых рек – здесь лёд не промерзает полностью даже зимой.

По данным МЧС, с конца прошлого года в Татарстане под лёд провалились 9 человек, 5 из них погибли.

Автор фото: Мэрия Казани

«Чаще всего это происходило с теми, кто выезжал на лед на спецтехнике», – уточнили в ведомстве.

8 марта на Волге у Зеленого Бора снегоход ушёл под воду, а 10 марта у моста М-7 погиб рыбак. В связи с этим закрыты все ледовые переправы, включая Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон.

Как реагируют власти?

Главное управление МЧС России по Татарстану держит ситуацию под контролем. Спасатели проводят патрулирование, выставляют запрещающие знаки у водоёмов и ведут разъяснительную работу с населением.

«Силы МЧС находятся в готовности к оказанию помощи в случае угрозы жизни и здоровью жителей», – подчеркнули в ведомстве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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