В Госдуме предложили ежегодно корректировать субсидии на обеды для школьников

Депутаты партии «Новые люди» выступили с инициативой ежегодно корректировать субсидии на бесплатные обеды для учеников начальных классов с учетом инфляции.

Сейчас размер этих выплат не менялся несколько лет, несмотря на рост цен на продукты. В результате финансирование школьного питания сократилось на 7,5%, что вынуждает регионы искать способы экономии.

По мнению авторов инициативы, индексация позволит сохранить качество питания для детей и обеспечит школам достаточное финансирование без необходимости урезать расходы на продукты.



