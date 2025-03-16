В Госдуме предложили ежегодно корректировать субсидии на обеды для школьников
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты партии «Новые люди» выступили с инициативой ежегодно корректировать субсидии на бесплатные обеды для учеников начальных классов с учетом инфляции.
Сейчас размер этих выплат не менялся несколько лет, несмотря на рост цен на продукты. В результате финансирование школьного питания сократилось на 7,5%, что вынуждает регионы искать способы экономии.
По мнению авторов инициативы, индексация позволит сохранить качество питания для детей и обеспечит школам достаточное финансирование без необходимости урезать расходы на продукты.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец