Яйца для себя хитрые продавцы выбирают именно так: запоминайте 2 проверенных способа

Каждый раз, стоя перед полками супермаркета, мы задаемся вопросом: как выбрать действительно качественные яйца? Ответ знают профессиональные продавцы, которые каждый день сталкиваются с необходимостью выбора лучших продуктов для продажи.

Вот два проверенных способа, которыми пользуются эксперты, чтобы гарантировать качество яиц, которые попадают в вашу корзину.

1. Проверка свежести через тест на плавучесть

Один из самых древних и надежных методов проверки свежести яиц — тест на плавучесть.

Чтобы провести его, нужно опустить яйцо в глубокую емкость с водой:

Если яйцо остается на дне, лежа на боку — оно свежее.

Если яйцо встает одним концом вверх, но при этом касается дна — оно все еще пригодно к употреблению, но уже начало терять свою свежесть.

Если яйцо всплывает на поверхность — оно несвежее и его употребление может быть небезопасным.

Этот метод основан на том, что со временем из яйца через поры скорлупы выходит воздух, и внутри образуется вакуум, который позволяет яйцу всплывать.

2. Исследование скорлупы и содержимого

Профессионалы знают, что внешний вид скорлупы и внутренности яйца могут многое рассказать о его качестве:

Яйцо должно иметь равномерный и чистый цвет скорлупы без трещин и пятен.

После разбивания, яичный желток должен быть округлой формы, ярким и выпуклым, а белок — прозрачным и густым, окружающим желток симметрично.

Такой осмотр помогает определить, не было ли яйцо повреждено или испорчено, что критически важно для предотвращения пищевых отравлений.

Выбирая яйца по этим методам, вы сможете не только гарантировать их свежесть, но и убедиться в их безопасности для вашего стола. Профессиональные продавцы используют эти способы каждый день, чтобы предоставлять только качественный товар. Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно улучшить качество покупаемых яиц.