«До гробовой доски»: пенсионный возраст в РФ повысят еще на 5 лет

По словам депутата Госдумы Михаила Делягина, в России может быть принято решение о повышении пенсионного возраста до 70 лет и более.

Это связано с заявлением Минздрава о повышении продолжительности жизни.

Делягин выразил опасение, что после завершения повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, министерство здравоохранения под руководством Мурашко может предложить новые изменения. По его мнению, продолжение роста продолжительности жизни станет основанием для ещё большего увеличения пенсионного возраста, возможно, до 70 лет и даже старше, чтобы люди продолжали работать в более зрелом возрасте.