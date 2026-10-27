ВТБ профинансирует модернизацию объектов АО «Татэнерго» в Татарстане
Пресс-служба ВТБ
Банк ВТБ и АО «Татэнерго» подписали кредитное соглашение о финансировании энергетических проектов на территории Республики Татарстан. Привлечённые средства будут направлены на модернизацию и развитие генерирующих мощностей и связанной инфраструктуры, что повысит надёжность энергоснабжения потребителей Республики.
«Предоставленное ВТБ финансирование позволит провести модернизацию мощностей, повысить их эффективность и сформировать резерв под растущий спрос со стороны новых производств. Для нас это продолжение долгосрочного сотрудничества с республикой и одно из приоритетных направлений работы с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Мы исходим из того, что устойчивый промышленный рост в регионе невозможен без опережающего развития энергетической инфраструктуры», – Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ.
«АО «Татэнерго» высоко оценивает конструктивное партнерство с банком ВТБ, которое позволяет решать стратегические задачи развития энергетики региона в текущих экономических условиях. Мы ценим понимание банком приоритетов, которые сегодня стоят перед топливно-энергетическим комплексом страны. Энергия - это базовый ресурс страны. Для АО «Татэнерго» данное соглашение является важным шагом в реализации программы модернизации генерирующих мощностей Республики Татарстан. Привлеченное финансирование будет направлено на повышение эффективности существующих объектов и создание резерва мощности для обеспечения потребностей растущей промышленности региона. Мы осознаем ответственность за надежное энергоснабжение потребителей и готовы совместно с партнерами выполнять задачи по развитию национальной экономики», - сказал Раузил Хазиев, генеральный директор АО «Татэнерго».