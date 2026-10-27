ВТБ профинансирует модернизацию объектов АО «Татэнерго» в Татарстане

Банк ВТБ и АО «Татэнерго» подписали кредитное соглашение о финансировании энергетических проектов на территории Республики Татарстан. Привлечённые средства будут направлены на модернизацию и развитие генерирующих мощностей и связанной инфраструктуры, что повысит надёжность энергоснабжения потребителей Республики.

«Предоставленное ВТБ финансирование позволит провести модернизацию мощностей, повысить их эффективность и сформировать резерв под растущий спрос со стороны новых производств. Для нас это продолжение долгосрочного сотрудничества с республикой и одно из приоритетных направлений работы с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Мы исходим из того, что устойчивый промышленный рост в регионе невозможен без опережающего развития энергетической инфраструктуры», – Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ.