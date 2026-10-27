Т2 продолжает развитие мобильной связи в ОЭЗ «Алабуга»

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил в эксплуатацию новую базовую станцию на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Эти работы стали ответом на планомерный рост потребления трафика среди компаний-резидентов. Запуск нового оборудования продолжает развитие сети Т2 в границах ОЭЗ, которое оператор вел в прошлом году.

Развитие сети на промышленных территориях – одно из приоритетных направлений работы для Т2. Технические специалисты ведут непрерывный мониторинг нагрузки на инфраструктуру и выявляют зоны, где сеть нуждается в оперативном усилении. В ОЭЗ «Алабуга» потребление мобильного трафика с начала 2026 года увеличилось более чем на 41%, а голосового – на 47,4%. Такая динамика определила дальнейшее развитие территории – специалисты Т2 установили там сразу две базовые станции осенью 2026 года.

При этом Т2 развивает промышленные территории Татарстана комплексно. Так, в этом году новые базовые станции улучшили связь на территории ключевых предприятий в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Заинске.



Сегодня в ОЭЗ близ Елабуги создано порядка 43 тысяч рабочих мест. Ее резидентами являются компании в сфере автомобилестроения, бытовой химии, стройматериалов, полимерных изделий и многие другие. Доступ к скоростному мобильному интернету и стабильной голосовой связи от Т2 расширяет возможности для цифровизации предприятий. Они могут создавать обширные системы мониторинга, автоматизировать процессы в цехах и поддерживать оперативную связь с персоналом в любой точке ОЭЗ.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2: