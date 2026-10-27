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Т2 продолжает развитие мобильной связи в ОЭЗ «Алабуга»

Служба новостей Автор статьи
Т2, российский оператор мобильной связи, запуст...

пресс-служба T2

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Т2, российский оператор мобильной связи, запустил в эксплуатацию новую базовую станцию на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Эти работы стали ответом на планомерный рост потребления трафика среди компаний-резидентов. Запуск нового оборудования продолжает развитие сети Т2 в границах ОЭЗ, которое оператор вел в прошлом году.

Развитие сети на промышленных территориях – одно из приоритетных направлений работы для Т2. Технические специалисты ведут непрерывный мониторинг нагрузки на инфраструктуру и выявляют зоны, где сеть нуждается в оперативном усилении. В ОЭЗ «Алабуга» потребление мобильного трафика с начала 2026 года увеличилось более чем на 41%, а голосового – на 47,4%. Такая динамика определила дальнейшее развитие территории – специалисты Т2 установили там сразу две базовые станции осенью 2026 года.

При этом Т2 развивает промышленные территории Татарстана комплексно. Так, в этом году новые базовые станции улучшили связь на территории ключевых предприятий в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Заинске.

Сегодня в ОЭЗ близ Елабуги создано порядка 43 тысяч рабочих мест. Ее резидентами являются компании в сфере автомобилестроения, бытовой химии, стройматериалов, полимерных изделий и многие другие. Доступ к скоростному мобильному интернету и стабильной голосовой связи от Т2 расширяет возможности для цифровизации предприятий. Они могут создавать обширные системы мониторинга, автоматизировать процессы в цехах и поддерживать оперативную связь с персоналом в любой точке ОЭЗ.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:

«ОЭЗ “Алабуга” – важная точка на экономической карте Татарстана. Это значит, что требования к мобильной связи здесь продиктованы нуждами не только отдельно взятого абонента, но и производственными задачами. Работы по обеспечению этой зоны стабильной связью велись в прошлом году, а сейчас мы нарастили темп, чтобы создать для “Алабуги” цифровую инфраструктуру с запасом прочности».

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