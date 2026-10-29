Польза

ВТБ: продажа залоговых авто выросла в 2 раза

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
Спрос россиян на залоговые автомобили, реализуе...
Подписаться на Дзен.канал

Спрос россиян на залоговые автомобили, реализуемые ВТБ, за 9 месяцев 2026 года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Для более эффективного продвижения банк расширяет каналы продаж: c октября залоговые автомобили экспонируются на Дром.ру – одной из крупнейших российских площадок по продаже автомобилей, спецтехники и запчастей.
Чаще всего в сегменте залоговых автомобилей покупатели выбирают Lada: на эту марку приходится четверть сделок. Далее следуют KIA (14%), Hyundai (12%), Volkswagen (10%) и Chery (7%).


Средняя цена реализованных автомобилей составила от 0,5 до 1 млн рублей – на этот диапазон пришлось 38% сделок. 27% автомобилей было продано дешевле 500 тыс. рублей, 19% – в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей и 11% – от 1,5 до 2 млн рублей.

ВТБ реализует залоговые автомобили на трех крупнейших автомобильных площадках – Авто.ру, Авито.Авто и Дром.ру, а также на собственном сервисе КомиссиON. Мультиканальная модель позволяет учитывать специфику аудитории площадок в разных регионах: в частности, Дром.ру обладает высоким охватом в восточной части России.

Появление предложений ВТБ на Дром.ру вызвало заметный интерес аудитории: за первые 9 дней объявления получили более 160 тыс. просмотров, а почти 5,5 тыс. пользователей добавили их в избранное.

«Рост спроса на залоговые автомобили отражает интерес покупателей к сегменту: такие автомобили продаются по привлекательным ценам, при этом сделки проходят в прозрачном формате. Мы видим, что аудитория стала активнее пользоваться онлайн-площадками для поиска и покупки таких активов. Поэтому для банка важно присутствовать там, где сосредоточен спрос, и обеспечивать единый удобный сценарий покупки независимо от площадки. Расширение каналов продаж помогает быстрее находить покупателей и сокращать срок реализации непрофильных активов», – отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

22 часа назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Интересное в Казани

день назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

как действуют инсектицидные ловушки

Кулинария

19 часов назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

3 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

ремонт электротранспорта в Москве

Не у нас

день назад

Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Кулинария

10 часов назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

день назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Кулинария

день назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Кулинария

день назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог
Лайфхаки
13 минут назад

5 минут против нагара: как очистить подошву утюга без царапин

Простой способ убрать чёрный нагар с подошвы ут...

Кулинария

час назад

Домашние котлеты разваливаются на сковороде: почему лишнее яйцо не всегда спасает фарш

Гид по районам

2 часа назад

Состоятельные клиенты банков стали заметно активнее инвестировать, а не просто сберегать

Новости Казани

2 часа назад

Особняк зодчего Мюфке в Казани уйдет с молотка

Новости Казани

3 часа назад

4 и 6 ноября казанские муниципальные парковки будут работать бесплатно
Казанец лишился Mercedes-Benz из-за долга в 1,2...
Новости Казани
28 минут назад

Казанец лишился Mercedes-Benz из-за долга в 1,2 млн рублей

Кулинария

3 часа назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Новости Казани

3 часа назад

Хоккейный гала-матч с участием правительства Татарстана пройдет в Казани

Не у нас

3 часа назад

Мозг вороны обошел человеческий в сложном тесте
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров