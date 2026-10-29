Состоятельные клиенты банков стали заметно активнее инвестировать, а не просто сберегать

Доля инвестиционных и страховых продуктов в портфелях состоятельных клиентов выросла до 36% против прежних уровней, а объём таких вложений увеличился на треть с начала года. Об этом свидетельствуют данные ВТБ Private Banking.

Основная часть средств состоятельных клиентов по-прежнему размещена в классических сберегательных инструментах — вкладах, накопительных и текущих счетах: на них приходится 64% портфеля. Во второй половине года клиенты стали чаще выбирать более длинные депозиты — от шести до двенадцати месяцев.

Внутри инвестиционной части портфеля наибольшую долю занимает брокерское обслуживание — 48%. На паевые инвестиционные фонды приходится 17%, на страховые инструменты — 14%, оставшиеся 21% — прочие продукты.