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Состоятельные клиенты банков стали заметно активнее инвестировать, а не просто сберегать

Ольга Созонова Автор статьи

Доля инвестиционных и страховых продуктов в портфелях состоятельных клиентов выросла до 36% против прежних уровней, а объём таких вложений увеличился на треть с начала года. Об этом свидетельствуют данные ВТБ Private Banking.

Основная часть средств состоятельных клиентов по-прежнему размещена в классических сберегательных инструментах — вкладах, накопительных и текущих счетах: на них приходится 64% портфеля. Во второй половине года клиенты стали чаще выбирать более длинные депозиты — от шести до двенадцати месяцев.

Внутри инвестиционной части портфеля наибольшую долю занимает брокерское обслуживание — 48%. На паевые инвестиционные фонды приходится 17%, на страховые инструменты — 14%, оставшиеся 21% — прочие продукты.

«Мы наблюдаем качественный сдвиг в модели поведения состоятельных клиентов: они стали внимательнее подходить к распределению средств, чтобы найти баланс между доходностью, надёжностью и доступностью денег. Рынок движется к модели, в которой классические вклады выполняют функцию ядра портфеля, а инвестиционные и страховые решения дополняют его», — рассказала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко. По её словам, дальнейшая динамика будет зависеть от траектории ключевой ставки: при её снижении интерес к инвестиционным инструментам может вырасти, тогда как вклады останутся инструментом для сохранения капитала.

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