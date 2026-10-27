Ольга Скоробогатова: для специалистов по кибербезопасности наступает бриллиантовый век

Для специалистов по информационной безопасности наступает бриллиантовый век из-за активного развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, выступая на SOC Forum.

«Если говорить о золотом веке специалистов информационной безопасности, я считаю - это ваш золотой век. Даже бриллиантовый век наступает для суперпрофессионалов, которые быстро поймут, как обеспечить безопасность при внедрении искусственного интеллекта», - говорит Ольга Скоробогатова.

В настоящее время остается открытым вопрос: как с точки зрения безопасности контролировать инфраструктуру для ИИ и создание продуктов и сервисов на основе этой технологии, пояснила Скоробогатова: «Когда я говорила о бриллиантовом веке, я имела в виду, что это совершенно другое отношение, мышление, тактики и стратегии».





По ее мнению, при создании продуктов на базе ИИ специалисты по информационной безопасности и IT-специалисты должны работать в одной команде. «Пока я вижу мало синергии в таких больших проектах. Но если мы говорим об искусственном интеллекте, то это сразу должна быть одна команда. Там по-другому просто невозможно», - подчеркнула первый зампред ВТБ.Такая объединенная команда должна понимать, как движется мысль злоумышленников и какие есть варианты решения проблемы, если что-то идет не так, продолжает Скоробогатова.«В банке уже планируется применять такой подход при внедрении новых инструментов и моделей на базе ИИ», — поделилась она.