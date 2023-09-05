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Заработали 37 миллиардов: стал известен оборот заведений общественного питания РТ в 2023 году

Общепит Татарстана с начала 2023 года заработал 37 миллиардов рублей
Заработали 37 миллиардов: стал известен оборот заведений общественного питания РТ в 2023 году

Яна Лаушкина

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Из ежемесячного доклада Татарстанстата о социально-экономическом развитии республики стало известно, что оборот предприятий общественного питания Татарстана с января по июль 2023 года составил 37,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что оборот ресторанов, столовых, кафе республики за тот же период, но в прошлом, 2022, году был на 20% меньше. В июле 2023 года рестораторы заработали 5,2 миллиарда рублей - это на 18% больше, нежели в июле 2022 года, но и на 0,6% меньше, по сравнению с июнем.

В отчете указан оборот ресторанов, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, кафе, а также организаций, которые занимаются поставкой продукции общественного питания.

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