Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

За год зарплата в Татарстане выросла на 17,7%

По результатам июня, средняя номинальная зарпла...

Подписаться в Telegram

По результатам июня, средняя номинальная зарплата работников организаций в Татарстане достигла 73,7 тысячи рублей, что на 17,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные были озвучены в отчете Росстата о социально-экономическом развитии России.

В течение месяца номинальные доходы граждан Татарстана возросли на 1%. По итогам первого полугодия республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по этому критерию. На втором и третьем местах находятся Пермский край с показателем 69 293 рубля и Самарская область с 64 590 рублей.

В среднем по стране за июнь номинальная зарплата работников организаций составила 89,4 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 15,3%.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

дератизация помещения от тараканов

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

соленоиды замена цена в Нижнем Новгороде

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия