За год зарплата в Татарстане выросла на 17,7%

По результатам июня, средняя номинальная зарплата работников организаций в Татарстане достигла 73,7 тысячи рублей, что на 17,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные были озвучены в отчете Росстата о социально-экономическом развитии России.

В течение месяца номинальные доходы граждан Татарстана возросли на 1%. По итогам первого полугодия республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по этому критерию. На втором и третьем местах находятся Пермский край с показателем 69 293 рубля и Самарская область с 64 590 рублей.

В среднем по стране за июнь номинальная зарплата работников организаций составила 89,4 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 15,3%.