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За 2024 год в ДТП на дорогах Татарстана погибли 8 детей

В течение семи месяцев текущего года в результа...

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В течение семи месяцев текущего года в результате 225 дорожно-транспортных происшествий погибли 8 детей. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов на брифинге, посвященном мерам по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, который прошел в кабинете министров РТ.

"Эти дети — Аделина, Рамина, Самат, Тимур, Булат, Милена, Икром, Анфиса — больше никогда не смогут вернуться в школу. За последние десять лет в Татарстане в ДТП утратили жизнь 148 детей," — добавил Рустем Гарипов.

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