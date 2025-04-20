В Татарстане выделили 870 млн рублей на льготный лизинг оборудования

В 2025 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Татарстане предусмотрено около 9,9 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Государственного Совета республики, передаёт «Татар-информ».

По его словам, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова выделено дополнительное финансирование в размере 870 млн рублей. Эти средства направят на льготный лизинг отечественного оборудования, чтобы помочь предпринимателям в условиях нестабильной экономики.

Песошин подчеркнул, что малый и средний бизнес в республике показал высокий результат:

– оборот в 2024 году превысил 2,9 трлн рублей,

– доля в ВРП составила 24,2%,

– в секторе занято более 41% всех работающих жителей региона.

Также отмечается рост числа предприятий, переходящих из микробизнеса в малый и из малого в средний — это рассматривается как знак качественного роста предпринимательства.