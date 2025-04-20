Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане выделили 870 млн рублей на льготный лизинг оборудования

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил о до...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Татарстане предусмотрено около 9,9 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Государственного Совета республики, передаёт «Татар-информ».

По его словам, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова выделено дополнительное финансирование в размере 870 млн рублей. Эти средства направят на льготный лизинг отечественного оборудования, чтобы помочь предпринимателям в условиях нестабильной экономики.

Песошин подчеркнул, что малый и средний бизнес в республике показал высокий результат:
– оборот в 2024 году превысил 2,9 трлн рублей,
– доля в ВРП составила 24,2%,
– в секторе занято более 41% всех работающих жителей региона.

Также отмечается рост числа предприятий, переходящих из микробизнеса в малый и из малого в средний — это рассматривается как знак качественного роста предпринимательства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

Интересное в Казани

4 часа назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

санитарная дезинфекция мышей в квартире

Лонгриды

17 часов назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

уроки игры на синтезаторе в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

Не у нас

день назад

Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Новости Казани

день назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар

Новости Казани

день назад

Появилось видео из дома в Казани на Мусина, где нашли мумию

Новости Казани

день назад

Пожарного увезли на скорой после тушения огня на проспекте Универсиады
Новости Татарстана
20 часов назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Не у нас

23 минуты назад

Участок трассы М-7 в сторону Казани отремонтируют за 86 млн рублей

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане рассказали о правах доноров и правилах сдачи крови

Новости Казани

28 минут назад

Театр Качалова закупит авиабилеты на 1,5 млн рублей для поездки в Москву

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане выделили 870 млн рублей на льготный лизинг оборудования
Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин прод...
Новости Казани
28 минут назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей

Новости Казани

38 минут назад

На KazanForum-2025 обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

Не у нас

час назад

SCMP: в Китае испытали водородную бомбу без ядерных компонентов

Не у нас

2 часа назад

Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

От камерного ужина до пышного праздника: где и как сыграть свадьбу в Казани в 2025 году