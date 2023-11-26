В Татарстане введут единый стандарт транспортного обслуживания населения

В Татарстане подготовлен проект постановления правительства о создании универсального социального стандарта обслуживания населения в транспортной сфере. Этот проект разрабатывался в Министерстве транспорта республики.

По новому стандарту будет осуществляться оценка качества пассажирских перевозок на основе следующих критериев: доступность и удобство остановок, стоимость проезда, точное соблюдение расписания, комфортность условий перевозки, возможность безналичной оплаты, экологическая природа системы и другие аспекты. Оценка качества транспортного обслуживания позволит оптимизировать планирование новых маршрутов, а также контролировать исполнение существующих контрактов. Ожидается, что перечисленные инновации будут реализованы с марта следующего года.