В Татарстане вновь подорожал бензин

С 10 по 16 февраля в Татарстане снова зафиксирован рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В отличие от предыдущего периода, на этот раз подорожал и АИ-98. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

За неделю стоимость АИ-92 увеличилась до 53,02 рубля за литр, а АИ-95 – до 56,92 рубля. В обоих случаях рост составил 1 копейку (0,02%). Цена АИ-98 поднялась на 4 копейки (0,06%) и к 17 февраля достигла 80,68 рубля за литр.

Дизельное топливо за этот период не изменилось в цене и по-прежнему стоит 65,32 рубля за литр.