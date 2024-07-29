В Татарстане в 2024 гибнут краснокнижные растения

В 2024 году специалисты зафиксировали уменьшение количества некоторых видов растений из-за жаркой погоды и засухи.

Больше всего пострадал реликтовый папоротник. Из 105 тысяч видов осталось только 5,5 тысяч. Пальчатокоренника мясокрасного больше нет. Число касатика сибирского уменьшилось практически в 2 раза.

Из-за жары в 2024 году ситуация с краснокнижными экземплярами стала еще хуже, потому что большинсктво растений попросту не цвели и уже не дадут семян, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске мужчина поймал на балконе летучую мышь. В комментариях местный житель добавил, что он заметил животное утром и даже успел потрогать.

Кроме того, мы говорили, что гимнастка из Казани упала во время выступления. Все случилось в Кисловодске. Артистка цирка вышла на работу без страховки и свалилась вниз.