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В Татарстане с 1 января выросла оплата за детские сады

С начала нового года в республике введены повыш...

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С начала нового года в республике введены повышенные ставки за пребывание детей в детсадах, установленные премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно новым правилам, для детей от 3 до 7 лет, которые ходят общие развивающие группы с 10,5-часовой программой, ежемесячные платежи выросли с 3732 до 4042 рублей. Стоимость пребывания в яслях тоже повысилась и составляет 3688 рублей в месяц.

Повышение ставок затронуло и специальные узконаправленные группы. Родители детей с речевыми трудностями теперь оплачивают 4511 рублей в месяц, а для часто болеющих детей ежемесячный взнос составил 4936 рублей.

Данные изменения обусловлены стремлением улучшить качество образовательных программ и создать комфортные условия для обучения и воспитания детей. Дополнительные средства планируется направить на совершенствование инфраструктуры детских садов.

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