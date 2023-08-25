Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане проживает 194 тысячи малоимущих

В Татарстане проживает 194 тысячи малоимущих

alekseyevsk.ru

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, заявила, что республика занимает почетное второе место среди регионов России с наименьшим числом бедных жителей. Всего 5% населения Татарстана имеют доход ниже уровня бедности. А это - 194 тысячи человек. Отметим, что в республике проживает более 4 млн человек.

В то время как средний показатель по России составляет 9,8%, Татарстан нацелен на продолжение улучшения этой ситуации и уже утвердил программу снижения доли бедных до 2030 года.

К этому времени будут развивать социальную помощь и адаптацию для малоимущих жителей. Тем самым, Татарстан стремится создать более радужные перспективы для своих граждан, обеспечивая им достойные условия исключения из круга бедности.

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