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В Татарстане поднимут выплаты советникам школьных директоров

В Татарстане с сентября 2024 года ожидается пов...

obrnadzor.gov.ru

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В Татарстане с сентября 2024 года ожидается повышение заработной платы советников директоров школ и средних специальных учебных заведений, что станет важным шагом к улучшению условий труда в образовательной сфере. Этот шаг обусловлен необходимостью обеспечить качественное воспитание и поддержку учащихся, а также повышенной ответственности, возлагаемой на эти должности.

Советники, играя ключевую роль в образовательном процессе, часто сталкиваются с различными вызовами в работе с детьми и их семьями. Увеличение зарплаты, согласно заявлению властей, будет осуществляться на основании приказов образовательных организаций, и выплаты будут производиться ежемесячно в сроки, аналогичные срокам выплаты заработной платы.

Стоит отметить, что размер родительской платы за детские сады в Татарстане также варьируется в зависимости от типа учреждения, режима работы и возраста ребенка. Для многодетных семей предусмотрены льготы: размер платы составляет 1951 и 2102 рубля соответственно. Данные меры направлены на поддержку семей и создание более комфортной образовательной среды для детей.

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