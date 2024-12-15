В ходе пленарного заседания Владислав Кононов, референт Управления Президента Российской Федерации по гуманитарной политике, сообщил, что в учебник по истории для 11 класса будет включена информация о саммите БРИКС, который состоялся в Казани.

Кононов подчеркнул, что работа над обновлением учебника продолжается, и событие, прошедшее в октябре, станет частью учебного материала.

Референт отметил, что это мероприятие имеет большое значение в контексте мировой истории и его влияние на глобальные процессы не стоит недооценивать. В процессе обучения истории в школах важно гармонично сочетать региональные события с более обширными историческими контекстами.