В Татарстане появились 4 новых народных артиста

Глава региона Рустам Минниханов присвоил звания народных артистов 3 певцам и актрисе местного театра имени Тинчурина.

За внушительный вклад в развитие театрального искусства народной артисткой Татарстана стала актриса Лилия Махмутова. По данным театра, женщина получила награду из рук раиса в Казанском кремле 26 апреля 2024 года.

За вклад в музыкальное искусство звания еще получили солист центра культуры «Кызыл тау» Равиль Галиев, солист местной филармонии Ваес Байрамов и артистка «Театра песни Салавата» Айгуль Бареева.

Помимо этого, заслуженными артистами региона стали артист «Созвездия — Йолдызлык» Искандер Нуризянов, ведущий мастер сцены центра «Созвездие — Йолдызлык» Денис Крутовских и актер Альметьевского драматического театра Ильсур Хаертдинов.

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