Казанский ТЦ «Парк Хаус»: в МЧС рассказали, кто виноват в потопе

В ГУ МЧС России по Татарстану прокомментировали инцидент с обрушением потолка в торговом центре «Парк Хаус» в Казани. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на первом этаже здания с потолка лилась черная жидкость, а посетители предположили, что произошел прорыв канализации.

В ведомстве пояснили, что ответственность за эксплуатацию здания, работу инженерных сетей и устранение коммунальных аварий в торговых центрах лежит на собственнике объекта и его управляющей компании. Именно они должны разобраться с причинами и последствиями произошедшего.

Напомним, ранее в МЧС также объяснили сильный дым над зданием у ТЦ «Кольцо» в Казани. В сентябре в центре города над кафе «Жаровня» наблюдалось сильное задымление.