Новости Казани

Казанский ТЦ «Парк Хаус»: в МЧС рассказали, кто виноват в потопе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В МЧС Татарстана прокомментировали обрушение по...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В ГУ МЧС России по Татарстану прокомментировали инцидент с обрушением потолка в торговом центре «Парк Хаус» в Казани. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на первом этаже здания с потолка лилась черная жидкость, а посетители предположили, что произошел прорыв канализации.

В ведомстве пояснили, что ответственность за эксплуатацию здания, работу инженерных сетей и устранение коммунальных аварий в торговых центрах лежит на собственнике объекта и его управляющей компании. Именно они должны разобраться с причинами и последствиями произошедшего.

Напомним, ранее в МЧС также объяснили сильный дым над зданием у ТЦ «Кольцо» в Казани. В сентябре в центре города над кафе «Жаровня» наблюдалось сильное задымление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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