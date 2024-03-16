В РТ планы по строительству жилья на 2024 год выполнены на 39%

в 2024 году было введено в эксплуатацию 1,24 миллиона квадратных метров жилья.

Важную роль в выполнении этого плана сыграли коммерсанты, которые достроили 29 многоквартирных домов, что составляет 9% от общего плана. Также стоит подчеркнуть, что по программе социальной ипотеки было успешно введено в эксплуатацию 13 домов, что составляет 27% от плана. Необходимо отметить также, что частные застройщики уже сдали в эксплуатацию 8 245 домов, что составляет 74% от годового плана.

Работа над выполнением годового плана по строительству жилья продолжается.