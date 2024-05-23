В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

В Нижнекамске, производится эвакуация работников. Об этом сообщает администрация района.

Проводятся специальные мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников в соответствии с заранее разработанной схемой. Созданы все условия для обеспечения защиты и безопасности жителей района.

Международный аэропорт Казани с 11:30 временно приостановил прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные меры были приняты в аэропорту Бегишево в Нижнекамске с полудня. Все персонал, диспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас ограничения в Казани продлили до 14:30.