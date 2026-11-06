Новости Казани

Гол Тесленко принес «Рубину» выездную победу над «Локомотивом»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский «Рубин» одержал гостевую победу над московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана.

Единственный гол был забит на 71-й минуте — отличился защитник казанцев Егор Тесленко. До перерыва соперники не сумели распечатать ворота друг друга. Игра началась в 19:30 по московскому времени.

Перед очной встречей «Рубин» с 15 очками занимал 10-е место в турнирной таблице, а «Локомотив» с 11 баллами располагался на 14-й строчке. Таким образом, преимущество казанцев составляло четыре очка.

После победы «Рубин» набрал 18 очков в 14 матчах, тогда как у москвичей осталось 11. Теперь команды разделяют семь баллов. Итоговые позиции клубов по итогам тура станут известны после завершения остальных игр. Об этом сообщили в пресс-службе казанского футбольного клуба.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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