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В Менделеевске поздравили бывшую узницу концлагеря Антонину Кравченко

В Менделеевске в преддверии 80-летия Победы в В...

пресс-служба Менделеевского района

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В Менделеевске в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поздравили Антонину Кравченко — бывшую узницу фашистского концлагеря. От имени жителей района к ней обратился руководитель муниципалитета Роберт Искандаров.

Для Антонины Кравченко был организован небольшой концерт. Женщина родилась 5 февраля 1935 года в Воронежской области. В годы войны она пережила заключение в нацистском лагере. После войны прошла долгий трудовой путь, вырастила сыновей, внуков и правнуков.

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, и особое внимание уделяется ветеранам и узникам войны. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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