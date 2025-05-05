В Менделеевске поздравили бывшую узницу концлагеря Антонину Кравченко
пресс-служба Менделеевского района
В Менделеевске в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поздравили Антонину Кравченко — бывшую узницу фашистского концлагеря. От имени жителей района к ней обратился руководитель муниципалитета Роберт Искандаров.
Для Антонины Кравченко был организован небольшой концерт. Женщина родилась 5 февраля 1935 года в Воронежской области. В годы войны она пережила заключение в нацистском лагере. После войны прошла долгий трудовой путь, вырастила сыновей, внуков и правнуков.
2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, и особое внимание уделяется ветеранам и узникам войны. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.
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