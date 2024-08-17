В Казанском метро появилась функция «Face ID» для оплаты проезда

На станции метро «Кремлевская» внедрили систему «Face ID» для упрощения оплаты проезда. Теперь пассажиры могут расплачиваться, просто взглянув на устройство. Метод распознавания лиц основан на данных из ГИС ЕБС. Ранее сообщалось, что система оплаты «взглядом» будет действовать в метрополитене Казани уже этим летом.

Кроме того, пока устройство сканирует ваше лицо, оно будет озвучивать множество приятных слов и поднимать вам настроение. Путешественники могут забыть о трудностях с мелочью или картами — достаточно просто взглянуть на устройство, чтобы оставить все заботы позади. Эта технология, обеспечивает высокую точность распознавания, что минимизирует риск ошибок.

Система «Face ID» на «Кремлевской» – лишь начало. Как сообщалось ранее, идею планируется адаптировать и в других городах, включая Казань. Это расширение может значительно улучшить опыт поездок для миллионов людей, делая метрополитен доступнее и технологичнее. С каждым новым шагом метро становится не просто транспортом, а частью умной городской инфраструктуры.