В Казани водитель легковушки не уступил дорогу и попал в больницу

Накануне на улице Чуйкова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.

Водитель автомобиля «Лада» 14-й модели, при повороте на зеленый свет светофора, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai i40, двигавшимся встречным направлением. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.



В результате аварии пострадал 55-летний водитель отечественного автомобиля, который был госпитализирован с ушибами.

Ранее, дело возбудили после смерти женщины на производственной базе в РТ.