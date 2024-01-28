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· Артем Акчурин

В Казани водитель легковушки не уступил дорогу и попал в больницу

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Накануне на улице Чуйкова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.

Водитель автомобиля «Лада» 14-й модели, при повороте на зеленый свет светофора, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai i40, двигавшимся встречным направлением. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В результате аварии пострадал 55-летний водитель отечественного автомобиля, который был госпитализирован с ушибами.

Ранее, дело возбудили после смерти женщины на производственной базе в РТ.

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