Дело возбудили после смерти женщины на производственной базе в РТ

Дело возбудили после трагической гибели женщины на производственной базе в Татарстане, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Татарстан.



Инцидент произошел в Лениногорске. По предварительной версии следователей, 54-летняя комплектовщица занималась погрузкой и находилась неподалеку от поднимаемых краном металлических труб. Три трубы оборвались и упали на женщину, в результате чего она скончалась на месте. Ведется уголовное дело.

На месте происшествия проводят проверку для выяснения всех подробностей случившегося. Также будут оценены действия должностных лиц, которые были ответственны за обеспечение безопасности во время выполнения производственных работ.