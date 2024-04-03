В Казани на улице Павлюхина произошел пожар в «Астории»

В Казани на Павлюхина пожар в здании ресторана «Астория». На место выехали сотрудники МЧС
тг-канал «Казань на максималках»
В Казани на ул. Павлюхина произошёл пожар в здании ресторана «Астория». На место просишествия уже направились сотрудники МЧС РФ.
Известно, что ранее в строении уже был серьезный пожар. Тогда в середине месяца огнем была охвачена кровля гостиницы «Астория».
Ранее мы писали о том, что число пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14 человек.
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