В Казани на улице Павлюхина произошел пожар в «Астории»

В Казани на ул. Павлюхина произошёл пожар в здании ресторана «Астория». На место просишествия уже направились сотрудники МЧС РФ.

Известно, что ранее в строении уже был серьезный пожар. Тогда в середине месяца огнем была охвачена кровля гостиницы «Астория».

Ранее мы писали о том, что число пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14 человек.