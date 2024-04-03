42-летний мотоциклист получил травмы, столкнувшись с машиной OMODA в Казани

Мотоциклист получил травмы, когда столкнулся с авто в Казани
В Казани на ул. Мусина произошло ДТП, в результате которого пострадал 42-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в портале Татарстан 24.
По словам очевидцев, все случилось, когда OMODA стал поворачивать на парковку ТЦ, в этот момент его задел мужчина на мотоцикле. Второй участник движения ехал по встречной полосе в сторону пр. Ямашева.
Сотрудники полиции предложили мотоциклисту пройти медицинское освидетельствование, вот только он отказался и принял решение обратиться в больницу.
Кроме того, правоохранители не смогли проверить его документы, так как их не было. Как итог, водителю мотоциклиста выписали несколько штрафов.
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