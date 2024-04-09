Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Казани конфликт около алкомаркета закончился дракой

В Казани конфликт у алкомаркета на улице Адоратского закончился дракой
В Казани конфликт около алкомаркета закончился дракой

pixabay.com

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Конфликт между соседями около одного из алкогольных магазинов на ул. Адоратского в Казани перерос в драку. Один из участников получил травмы. Об этом сообщили на телеканале Татарстан 24.

Очевидцы рассказали, что причина ссоры - агрессивное поведение мужчин, который и начал ругаться с незнакомцами, а после кинулся на своего соседа. В итоге мужчина получил ссадины и ушибы. По словам потерпевших, местный житель начал драку из-за обычного замечания. Они вежливо попросили агрессора уйти, однако это не помогло.

Сейчас подробности случившегося и состояние потерпевшего уточняются. Ожидается, что будет инициирована проверка.

Ранее мы писали о том, что в Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, включая ребенка.

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