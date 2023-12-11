В Казани девушка несколько раз ударила ножом возлюбленного и скрылась

24-летний мужчина получил 4 ножевых ранения от своей 18-летней возлюбленной. Конфликт произошел в Казани на улице Меридианной.

Пострадавший был против того, чтобы девушка шла к своим неадекватным друзьям. Девушке такие ограничение оказались не по нраву, и она взялась за нож.

Пострадавший отметил, что возлюбленная нанесла несколько ударов, а после потери сознания молодого человека она скрылась. На данным момент ее разыскивают сотрудники полиции.