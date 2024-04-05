В Казани автобус №91 сбил пешехода в тапках, бродившего вдоль проезжей части

На ул. Крылова в Казани пострадал мужчина. Пешеход, который шел вдоль дороги в резиновых тапочках по грязи, был сбит автобусом №91. Об этом сообщили на телеканале Татарстан 24.

Водитель общественного транспорта увидел необычного мужчину, который, по его мнению, вел себя странно, и задел его зеркалом. Как итог, пешеход рухнул и получил травмы, его госпитализировали в 7-ю городскую больницу в Казани.

Ранее мы писали о том, что иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе 9-этажки в Казани.