В Казани автобус №91 сбил пешехода в тапках, бродившего вдоль проезжей части

В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части
Екатерина Елисеева
На ул. Крылова в Казани пострадал мужчина. Пешеход, который шел вдоль дороги в резиновых тапочках по грязи, был сбит автобусом №91. Об этом сообщили на телеканале Татарстан 24.
Водитель общественного транспорта увидел необычного мужчину, который, по его мнению, вел себя странно, и задел его зеркалом. Как итог, пешеход рухнул и получил травмы, его госпитализировали в 7-ю городскую больницу в Казани.
Ранее мы писали о том, что иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе 9-этажки в Казани.
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