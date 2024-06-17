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В глэмпинге Утрау избили 59-летнюю бабушку при внуках

Елена отдыхала около бассейна и смотрела за внуками, когда неожиданно появилась другая женщина

Mash Iptash

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Пожилую женщину избили при внуках в глэмпинге Утрау в Татарстане. Её дочь сказала, что сотрудники не остановили агрессора, при этом, на территории много камер.

В пятницу вечером 14 июня 59-летняя Елена отдыхала около бассейна и смотрела за внуками, когда неожиданно появилась другая женщина, которая приказала детям уйти с ее дороги. Бабушка посоветовала ей быть немного повежливее, за что агрессор 2 раза ударила её в носу и в ключицу. Гостья, которая пыталась заступиться — была послала.

Яна, дочка потерпевшей, говорит, что отправила свою мать на отдых, так как думала, что там безопасно. Как она рассказала, работники не заметили конфликт и не извинились и все еще не дали сотрудникам полиции необходимых данных. Дочь убеждена, что руководство просто не хочет портить свою репутацию, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани отец жестоко избил своего маленького сына при всех.

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