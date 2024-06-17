В Казани отец жестоко избил своего маленького сына при всех

На улице Амирхана в Казани горе-отец 16 июня 2024 года, пару минут издевался над своим сыном около подъезда.

На видео можно увидеть, как мужчина жестоко избивает мальчика при другом ребенке и, вероятно, при их матери. На первом ролике потерпевший падает со скамейки и начинает дергаться. Об этом стало известно из телеграм-канала "region116.dtp.official | Регион 116 Казань".

Ранее мы писали о том, что в Казани во дворе дома на Гагарина загорелся Ford.