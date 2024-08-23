В День нефтяника в Нижнекамске с 23 по 24 августа перекроют дороги

В Нижнекамске из-за Дня нефтяника будут перекрыты дороги. Все пройдет 24 августа 2024 года, около Дома народного творчества и на территории возле «Манзары» на пр. Шинников.

Движение будет ограничено в период с 22:00 23 августа по 22:00 24 августа в районе проспекта Шинников, 13А до дома на №1.

Известно, что с 20:00 сегодня выехать со дворов домов №11, 13 и 13А на пр. Шинников можно будет через около строения №13А.

Власти просят автовладельцев заранее планировать свой путь.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге Республике Татарстан мужчина угнал автобус с 3 пассажирами, чтобы доехать до дома.

Все случилось утром, когда водитель общественного транспорта на время вышел на остановке. Спустя время сотрудники полиции нашли краденный транспорт и задержали 42-летнего мужчину, который во всем признался.