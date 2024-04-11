В Чистополе задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 7-летнего ребенка

В Чистополе Татарстана задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка
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В Чистополе Татарстана был задержан мужчину, который надругался над 7-летней девочкой, пишет ИА «Татар-информ».
По предварительным данным, фигуранта подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.
В скором времени суд изберет ему меру пресечения.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане задержан 43-летний педофил, искавший жертв в игре PUBG Mobile. После знакомства в игре, мужчина звал детей к себе домой.
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