Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Чистополе Татарстана задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка

В Чистополе задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 7-летнего ребенка
В Чистополе Татарстана задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Чистополе Татарстана был задержан мужчину, который надругался над 7-летней девочкой, пишет ИА «Татар-информ».

По предварительным данным, фигуранта подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

В скором времени суд изберет ему меру пресечения.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане задержан 43-летний педофил, искавший жертв в игре PUBG Mobile. После знакомства в игре, мужчина звал детей к себе домой.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

уничтожение насекомых уже сегодня в москве

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

установка крана в ванной в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

8 часов назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани