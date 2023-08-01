В августе возможно повторение: стало известно, из-за чего в Татарстане разбушевалась стихия на выходных

Смертоносный ураган 29 июля 2023 года в Татарстане случился из-за контраста температур

Стало известно, что в августе в Татарстане возможно повторение того буйства стихии, которое настигло республику в прошедшие выходные. О причинах такого урагана рассказала начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, сообщает «Татар-информ».

С его слов, в ближайшие дни таких опасных метеоявление не ожидается, однако в августе они возможны. Происходит же это в том случае, если на перегретые воздушные массы приходит холодный воздух. При интенсивном контрасте воздушных масс такие явления и происходят.

На прошедших выходных. когда в результате урагана погибли десять человек, произошло столкновение атмосферных фронтов двойной системы и через республику прошли холодный фронт и фронт окклюзии. На очень теплый воздух пришел очень холодный, про и привело к таким последствиям.