В 13 районах Татарстана расчистят реки и озера

В 13 районах Татарстана планируется расчистка рек и озер, углубление русел и снижение уровня грунтовых вод. На эти работы выделят 223,4 млн рублей, согласно данным госзакупок.

Наибольшая сумма – 64,7 млн рублей – пойдет на регулирование русла реки Тоймы в Менделеевске. Очистка озера около Буинска обойдется в 26,6 млн рублей, а снижение уровня грунтовых вод на Шишкинских прудах в Елабуге – в 20,4 млн.

Почти столько же выделят на руслорегулирующие работы на реке Ахтырке в поселке Алексеевское. На реке Малый Черемшан в том же районе потратят 7,2 млн рублей.

На противопаводковые меры в Пестречинском районе, очистку притоков озера Ковалевское, углубление реки Юкачи и другие аналогичные работы в разных районах выделено по 7,65 млн рублей.

Дополнительно 12,7 млн рублей направят на очистку озера возле детского лагеря «Пионер» в Зеленодольском районе, 8,4 млн – на расчистку русла реки Бирли в Кайбицком районе, 7,66 млн – на противоэрозионные работы на реке Артъелге в Чистопольском районе.

По 5,65 млн рублей выделят на мероприятия в Высокогорском, Елабужском и Кукморском районах.

Прием заявок завершится 5 марта, подрядчика определят 7 марта. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.