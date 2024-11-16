Умерла советская и российская актриса Светлана Светличная

Скончалась советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 лет. О смерти актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

В последние годы Светлана часто попадала в больницу из-за серьёзных проблем со здоровьем. Летом ей диагностировали опухоль мозга. По информации телеграм-канала SHOT, у актрисы врачи диагностировали болезни почек и лёгких, ей проводилась интенсивная терапия.

За плечами Светланы Светличной более 60 киноработ. Она снималась в «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и не только.