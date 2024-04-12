Труп пенсионерки в Губайдулловке Татарстане пришлось вывозить в ковше трактора

Местные жители Рыбно-Слободского района заявили, что умершую 8 апреля 2024 года, пенсионерку пришлось вывозить из п. Губайдулловка на спецмашине. Подробности появились в телеграм-канале Region 116.

Пожилая женщина жила в поселке и умерла у себя дома. Родственникам пришлось вызывать трактор, чтобы вывезти ее, так как дорог в деревне прочти нет. Как итог, труп ехал в ковше.

Местные неоднократно якобы писали в мэрию, чтобы дорогу к поселку проложили, но никто этого не сделал.

В комментариях люди удивидись, что в 21 веке такое в нашй стране все еще возможно. Другие отметили, что деревня практически вымерла, именно потому делать там дорогу нет смысла — там живут 19 человек, пишет inkazan.

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