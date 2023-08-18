С начала 2023 года объем преференциального инвестиционного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП) в Татарстане достиг 6,2 миллиарда рублей. Такой результат позволил республике занять первое место в России по показателю.





В целом по стране, 658 субъектам МСП были одобрены преференциальные инвесткредиты на сумму 79,4 миллиарда рублей.

Второе место после Татарстана занимает Москва с объемом 6,1 миллиарда рублей, а на третьей строчке расположилась Новосибирская область с 4,8 миллиарда рублей. Свердловская область и Пермский край также входят в топ-5 регионов по объему предоставленных кредитов – 4,7 и 3,6 миллиарда рублей соответственно.



Заместитель руководителя Министерства экономического развития, Татьяна Илюшникова, уточнила, что основная часть заявок, которые были одобрены, поступила от представителей малого и микробизнеса, для которых получение средств для развития всегда было непростой задачей. Всего для компаний из этих секторов было заключено 549 соглашений на общую сумму почти 58 миллиардов рублей.