Такого большого интереса никто не ждал: стало известно количество участников форума «РОСТКИ» в РТ

Глава АИР Татарстана озвучила число участников форума «РОСТКИ» в 2023 году

На пресс-конференции глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что первый международный российско-китайский форум «РОСТКИ», который проводился с 7 по 8 сентября в Казани, посетили семь тысяч человек, что на четыре тысячи больше, нежели планировалось изначально.

Талия Минуллина заявила, что результаты видны по системе регистрации и количеству выданных бейджиков. Она отметила, что, несмотря на то, что с первого года такого большого интереса никто не ждал, это хороший показатель.

Со слов главы АИР РТ, в мероприятии принимали участие 58 субъектов Российской Федерации, а также 19 провинций Китая.